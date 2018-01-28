الملك سلمان وولي العهد يقدمان التعازي لرئيس الإمارات في وفاة الشيخة حصة

قدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد 28 يناير/ كانون الثاني، التعازي لرئيس دولة الإمارات في وفاة والدته الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة والدته رحمها الله".

​وكانت الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة رئيس الإمارات، قد توفيت، اليوم الأحد، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.