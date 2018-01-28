الملك سلمان وولي العهد يقدمان التعازي لرئيس الإمارات في وفاة الشيخة حصة

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة والدته رحمها الله".
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يعزيان رئيس دولة #الإمارات العربية المتحدة في وفاة والدته رحمها الله.#واس pic.twitter.com/wbyjxhTjrG— واس (@spagov) January 28, 2018
وكانت الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة رئيس الإمارات، قد توفيت، اليوم الأحد، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.
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