ملك الأردن يوقف هذا القرار الحكومي... والنواب يشكرونه

ثمن نواب البرلمان الأردني قيام الملك عبد الله بوقف أحد القرارات الحكومية، وذلك في جلسة عقدت اليوم الأحد 28 يناير/ كانون الثاني.

© Sputnik. Mohammad Hannon الأردن تنفذ قرار رفع الدعم عن الخبز

وأوقف الملك القرار الحكومي الخاص برفع مقدار الضريبة العامة على الأدوية، حسب وكالة الأنباء بترا

وتقدم النواب بالشكر للملك عبد الله الثاني، واعتبروا أن قراره في صف المواطن الأردني.

وأوصى البرلمان الحكومة بإرسال قانون معدل للضريبة العامة يخول مجلس النواب تحديد مقدار الزيادة على الضريبة، وتزويد النواب بالأحكام القضائية القطعية غير المحصلة من الضريبة.

وطالب الحكومة بوضع خطة اقتصادية تزيد الإيرادات العامة، وأن تضع حلولا لمشكلة البطالة، وتعيد النظر بالضريبة المفروضة على بعض السلع، مع إعفاء إطارات السيارات من الضريبة للحد من الحوادث وتوفير متطلبات السلامة العامة.

وانتقد المجلس تجاهل الحكومة لتوصياته الاقتصادية فيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة.

وكانت الأردن قد رفعت يوم أمس السبت أسعار الخبز المدعم، ورفعت الأسعار ما بين 60 إلى 100 %.