أنجلينا جولي تزور اللاجئين وتوجه للعالم رسالة

ودعت الممثلة والمبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين العالم إلى أن يوفر الحماية والقوة من أجل إنهاء الحرب في سوريا.

UNHCR Special Envoy Angelina Jolie asks the international community to “provide the leadership and strength needed to negotiate a principled end to this senseless war – without sacrificing the dignity and human rights of Syrian families” @Refugees pic.twitter.com/vbaDdnav09 — UNHCRJordan (@UNHCRJordan) January 28, 2018

​وذكر حسالب مفوضية اللاجئين على تويتر، أن أنجلينا قالت إن المساعدات الإنسانية ليست حلا طويل الأمد، وأضافت " من المحبط أن يجد السوريون أنفسهم معتمدين على الإعانات".

ويستضيف مخيم الزعتري بالأردن، 80 ألف لاجىء سوري.

واستغرقت زيارة جولي للأدرن يوما واحدا.

"المساعدات الإنسانية ليست حلا طويل الأمد. ولنكن واضحين، لا أحد يريد التخلص من المساعدات أكثر من العائلات السورية نفسها. بالنسبة لشعب متعلم وذي كفاءات كالسوريين، فإنه من المحبط أن يجدوا أنفسهم معتمدين على الإعانات". أنجلينا جولي أثناء زيارتها لمخيم #الزعتري. https://t.co/VUw0GQLwVp — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) January 28, 2018

​ويوجد بالأدرن 3 مخيمات للسوريين هي المخيم الإماراتي "مريجيب الفهود"، ومخيم الحديقة ومخيم الأزرق.

واستقبل الأدرن أكثر من مليون سوري منذ بدء الأزمة السورية.