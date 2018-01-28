اتهام أمريكي خطير لحركة حماس

اتهم مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، حركة حماس بصرف مواردها والمساعدات التي تتلقاها على حفر الأنفاق وصناعة الصواريخ بدلاً من مساعدة المواطنين في قطاع غزة.

القدس — سبوتنيك

© REUTERS/ AMMAR AWAD فلسطين ستطلب من الدول الأفريقية في أديس أبابا عدم نقل سفاراتها إلى القدس

وقال غرينبلات، في تصريحات صحافية خلال جولة قام بها يرافقه مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بمحيط قطاع غزة المعروف باسم (غلاف غزة) اليوم الأحد: "حركة حماس تهدر الموارد على الأنفاق والصواريخ لمهاجمة إسرائيل، بدلا من مساعدة شعب غزة من خلال توفير الكهرباء، وتدفق المياه إنماء الاقتصاد".

كما اتهم غرينبلات، في سياق التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، حركة حماس بـ "نشر خطاب الكراهية وإثارة حلقة مفرغة من العنف"، مضيفا "غزة تستحق أفضل من ذلك".

من جانبه قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة وغزة الميجر جنرال يؤاف پولي مردخاي، الذي رافق غرينبلات خلال الجولة، إن "الوضع الصعب في قطاع غزة هو نتيجة السياسة التي تتبعها حماس الارهابية والتي بدلا من أن تستثمر بـغزة ولمصلحة سكان القطاع فهي تستثمر في انفاق الموت الإرهابية وتصنيع الأسلحة".

وشملت الجولة التي أجراها غرينبلات برفقة مردخاي مواقع عسكرية محصنة على الحدود مع قطاع غزة، وخلال الجولة تفقد غرينبلات أحد أنفاق المقاومة الفلسطينية التي تم اكتشافها وتدميرها من قبل الجيش الإسرائيلي مؤخرا.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الثالث عشر من كانون الثاني/يناير الجاري عن استهداف وتدمير نفق يمتد طوله نحو 1.5 كيلومترا اخترق الأراضي الإسرائيلي على الحدود الشرقية الجنوبية لقطاع غزة في منطقة معبر "كرم أبو سالم"، كما قام سلاح الجو الإسرائيلي بشن غارة على النفق وتدميره بالكامل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان وقتذاك، إن النفق "مرتبط بحركة حماس وأنه اخترق الأراضي الإسرائيلية وصولاً إلى الأراضي المصرية"، موضحاً أن أكتشاف النفق جاء نتيجة لمعلومات استخباراتية ولتكنولوجيا حديثة يستخدمها الجيش للبحث عما يقول إنها "شبكة الأنفاق" التي تعدها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.