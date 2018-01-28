بعد اشتباكات عدن: المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو إلى التهدئة

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى تهدئة الأوضاع في محافظة عدن والاعتماد على الحوار لحل الأزمة.

القاهرة — سبوتنيك . وشهدت عدن، اليوم الأحد 28 يناير / كانون الثاني، اشتباكات بين القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال المبعوث الأممي في تغريدة على "تويتر": "أدعو كافة الأطراف في عدن إلى تهدئة الأوضاع، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام للحوار والممارسات السلمية كأساس وحيد لحل الخلافات بين الأطراف".

وتابع: "الأمم المتحدة على استعداد دائم للمساعدة في حل الخلافات في هذا الوقت الحرج الذي يعيشه اليمنيون".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر طيبة، اليوم الأحد، قولها إن 15 شخصا قتلوا في الاشتباكات".

واندلع قتال عنيف في عدن في وقت مبكر، اليوم الأحد، بين الوحدات العسكرية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادى وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

واتهم رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، المجلس الانتقالي الجنوبي بـ"الانقلاب على الشرعية ومشروع الدولة الاتحادية في اليمن".