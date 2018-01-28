قرقاش معلقا على اشتباكات عدن: الإمارات تدعم التحالف العربي

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن موقف الإمارات مما يجري في عدن واضح، ولا عزاء لمن يسعى إلى الفتنة.

وأضاف، اليوم الأحد 28 يناير / كانون الثاني: "الإمارات تدعم التحالف العربي الذي تقوده السعودية".

وكتب على "تويتر": "موقف الإمارات في أحداث جنوب اليمن واضح في دعمه للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، ولا عزاء لمن يسعى للفتنة".

واندلع قتال عنيف في عدن في وقت مبكر، اليوم الأحد، بين الوحدات العسكرية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادى وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

واتهم رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، المجلس الانتقالي الجنوبي بـ"الانقلاب على الشرعية ومشروع الدولة الاتحادية في اليمن".