قرقاش معلقا على اشتباكات عدن: الإمارات تدعم التحالف العربي

وكتب على "تويتر": "موقف الإمارات في أحداث جنوب اليمن واضح في دعمه للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، ولا عزاء لمن يسعى للفتنة".
واندلع قتال عنيف في عدن في وقت مبكر، اليوم الأحد، بين الوحدات العسكرية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادى وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
واتهم رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، المجلس الانتقالي الجنوبي بـ"الانقلاب على الشرعية ومشروع الدولة الاتحادية في اليمن".
موقف الإمارات في أحداث جنوب اليمن واضح ومبدأي في دعمه للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، ولا عزاء لمن يسعى للفتنة.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 28, 2018
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