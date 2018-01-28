كردية تفجر نفسها بدبابة تركية غربي عفرين

فجرت مقاتلة في “وحدات حماية الشعب” (الكردية) نفسها في دبابة للجيش التركي في محيط ناحية جنديرس غربي عفرين، ضمن المعارك الدائرة في المنطقة، منذ أسبوع.

ونشر الحساب الرسمي للوحدات الكردية عبر "فيسبوك" اليوم، الأحد 28 كانون الثاني، صور المقاتلة أفيستا خابور (avesta khabor) وقال إنها فجرت نفسها أمس السبت أثناء صد محاولات تقدم الجيش التركي على جنديرس، وفقا لقناة العالم.

وهي من مواليد 1998، وانضمت إلى "وحدات حماية المرأة" (ypj) في 2014.

وتجري تركيا حاليا "عملية غصن الزيتون" العسكرية، وتقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال سوريا.

وتؤكد أنقرة أنها تدير عمليتها وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.