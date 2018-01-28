"أنصار الله" تقنص جنديا وتقصف الجيش السعودي

لقي جندي سعودي مصرعه، اليوم الأحد، برصاص مسلحي جماعة أنصار الله في قطاع جازان جنوب غربي السعودية.

صنعاء — سبوتنيك

© AFP 2018/ الإفراج عن موظف أممي في اليمن عقب عشرة أيام من اختطافه

ووفقا لما نقلته قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله ، قامت وحدة القناصة التابعة للجماعة اليوم الأحد 28 يناير/ كانون الثاني، بقتل جندي في الجيش السعودي في موقع المنتزه بجازان.

وأضافت القناة أن مدفعية "أنصار الله" قصفت تجمعات عسكرية سعودية غرب قرية مجازة وفي رقابة الهنجر وموقع الشبكة خلف منفذ علب بقطاع عسير، فيما قتل جندي يمني قنصا برصاص "أنصار الله" قبالة المنفذ.

وأشارت القناة إلى أن مسلحي "أنصار الله" استهدفوا بقذائف المدفعية تجمعات للجيش السعودي في معسكر رجلاء وموقعي الضبعة والمخروق بقطاع نجران.

ويشهد اليمن حالة من الانفلات الأمني منذ عام 2011، وما أعقبها من نزاع مسلح بين جماعة "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من جهة، والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015.

وتشهد محافظة عدن في الوقت الحالي اشتباكات بين القوات الموالية لحكومة هادي والفصائل الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.