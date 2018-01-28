ابنة الوليد بن طلال ترحب بالإفراج عن والدها

نشرت ابنة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، اليوم، الأحد 28 يناير/كانون الثاني، صورة لوالدها وهو ملتح، والتي أعربت معها عن سعادتها بالإفراج عنه، في قضايا الفساد المتهم فيها، في أول رد فعل من أحد أفراد أسرته

وغردت ريم ابنة الوليد عبر حسابها على "تويتر": "لقد أضئت العالم، أنت عالمي".

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وكان الوليد بن طلال من أبرز الذين اعتقلتهم السلطات السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني، وكان من بينهم رجال أعمال ووزراء سعوديين، والذين كانوا محتجزين في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية الرياض، بتهم فساد في المملكة.

YouTube/Elissa فنانون عرب يهنئون الوليد بن طلال بعد الإفراج عنه وقال مصدر حكومي، أمس السبت، إنه تم الإفراج عن الوليد، بعد حوالى ثلاثة أشهر، بعدما وقع اتفاقا ماليا لم يكشف عنه مع السلطات السعودية.

وأشار مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس"، ان "النائب العام وافق صباح اليوم على التسوية مع الأمير الوليد بن طلال".

ويندرج الوليد بن طلال من بين أغنى الناس في العالم، بامتلاكه لثروة تقدر بـ 18.7 مليار دولار، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.