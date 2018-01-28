مقتل ثلاثة من تنظيم القاعدة بغارة أمريكية شمال شرقي اليمن

لقي ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي مصرعهم، اليوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني، بقصف جوي أمريكي في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

© AFP 2018/ الإفراج عن موظف أممي في اليمن عقب عشرة أيام من اختطافه

صنعاء — سبوتنيك . وأفاد مصدر محلي في محافظة مأرب لـ"سبوتنيك" بأن "طائرة أمريكية دون طيار قصفت مساء اليوم، سيارة في منطقة العميس بمديرية الجوبة، ما أسفر عن مصرع 3 كانوا على متنها واحتراق السيارة".

في سياق متصل، وصفت الحكومة اليمنية ما شهدته محافظة عدن جنوب اليمن اليوم الأحد من اشتباكات، بأنها أعمال تخريبية للمجلس الانتقالي الجنوبي استهدفت الشرعية ممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واصفة مطلب إسقاطها بأنه يستهدف إسقاط الشرعية.

وشددت الحكومة اليمنية، في اجتماع مصغر برئاسة رئيسها أحمد عبيد بن دغر، على ضرورة "العودة إلى المرجعيات لحل الأزمة، واستكمال تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتطبيق القرار الأممي رقم 2216".