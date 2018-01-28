السعودية تشكر أردني تبرع بكليته لشاب سعودي

أشادت سفارة المملكة العربية السعودية في عمان، بموقف إنساني لشاب أردني تبرع بإحدى كليتيه لصديقه السعودي لإنقاذ حياته.

© Sputnik. Aleksei Nikolskiy العاهل السعودي: أمن الأردن من أمن السعودية وما يضره يؤذينا

وقالت السفارة، اليوم الأحد 28 يناير / كانون الثاني: "إن شابا أردنيا تبرع بكليته لصديقه السعودي لإنقاذ حياته بعدما علم بإصابته بمرض الفشل الكلوي".

ولفتت وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أن تصرف الشاب الأردني يعد بادرة إنسانية تعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين السعودي والأردني، وتضرب أروع الأمثلة في الوفاء".

وذكرت (واس) أن الشاب الأردني يدعى أحمد الزبن، 27 عاما، مشيرة إلى أنه تبرع لصديقه السعودي، أسامة الشايع، 33 عام.

عام / المتحدث الرسمي لسفارة المملكة في الأردن: الشاب الأردني بتبرعه بكليته لصديقه السعودي ضرب أروع الأمثلة بالوفاء https://t.co/nZ9t55vIBJ — السفارة في الأردن (@KSAembassyJO) January 28, 2018

ونقلت (واس) عن المتحدث الرسمي لسفارة المملكة العربية السعودية في عمان، عبد السلام بن عبد الله العنزي قوله: "الشاب الأردني لبى نداء الإنسانية لإنقاذ حياة صديقه السعودي أسامه الشايع، عندما علم بحاجته للتبرع بالكلى"، مشيرا إلى أنه لم يتردد في الموافقة على ذلك، ضاربا بذلك مثالا للوفاء بين الأشقاء.

وأضاف: "تم إجراء العملية، يوم الثلاثاء الماضي، بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وغادر المتبرع المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة، فيما لا يزال الشايع يستكمل علاجه في المستشفى".