السفير السعودي في اليمن: الرياض دعمت الحكومة الشرعية بمليارات الدولارات

قال السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، إن الرياض دعمت الحكومة الشرعية بمليارات الدولارات.

© AFP 2018/ الإفراج عن موظف أممي في اليمن عقب عشرة أيام من اختطافه

وأضاف: "السعودية لديها خطة تتجاوز المساعدات في اليمن وتمتد إلى كافة مناحي الحياة"، مشيرا إلى أن العمل على سد الفجوة المالية كان أحد عناصر الخطة السعودية في اليمن

ونوه آل جابر إلى أن الرياض تعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن في اليمن.

ولفت إلى أنه سيجري تطوير ميناء عدن وميناء المكلا لتطوير الاقتصاد وتوفير فرص عمل.

وكان آل جابر تحدث، أمس السبت، على "تويتر" عن تطوير ميناء عدن، وكتب على "تويتر": "نصيب عدن من مشاريع خطة العمليات الإنسانية الشاملة سيمنح أبناءها وأبناء اليمن الآلاف من فرص العمل ويوسع من قدرات موانئ عدن لاستقبال مزيدا من الواردات المختلفة ويزيد من الحركة التجارية".