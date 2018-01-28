السفير السعودي في اليمن: الرياض دعمت الحكومة الشرعية بمليارات الدولارات

ونوه آل جابر إلى أن الرياض تعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن في اليمن.
ولفت إلى أنه سيجري تطوير ميناء عدن وميناء المكلا لتطوير الاقتصاد وتوفير فرص عمل.
وكان آل جابر تحدث، أمس السبت، على "تويتر" عن تطوير ميناء عدن، وكتب على "تويتر": "نصيب عدن من مشاريع خطة العمليات الإنسانية الشاملة سيمنح أبناءها وأبناء اليمن الآلاف من فرص العمل ويوسع من قدرات موانئ عدن لاستقبال مزيدا من الواردات المختلفة ويزيد من الحركة التجارية".
نصيب عدن من مشاريع خطة #العمليات_الإنسانية_الشاملة سيمنح ابناءها وأبناء اليمن الآلاف من فرص العمل ويوسع من قدرات موانئ عدن لاستقبال مزيدا من الواردات المختلفة ويزيد من الحركة التجارية. #YCHOperations— محمد ال جابر (@mohdsalj) January 27, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)