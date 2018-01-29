اليمن... 12 قتيلا و132 جريحا في مواجهات عدن

أعلنت وزارة الصحة العامة في اليمن مقتل وإصابة 144 يمنياً جراء المواجهات التي اندلعت بين قوات الحماية الرئاسية والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة عدن جنوب اليمن.

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صنعاء — سبوتنيك . ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها وزارة الإعلام، عن وكيل وزارة الصحة الدكتور جلال باعوضة اليوم الاثنين 29 يناير/ كانون الثاني، أن 12 قتيلا و132 جريحا وصلوا إلى مستشفيات عدن جراء المواجهات الدامية في المدينة.

وأشار الدكتور باعوضة أن 9 جرحى في حال خطرة، وأن الطواقم الطبية أجرت عمليات جراحية لعدد من الجرحى وحالتهم مستقرة.