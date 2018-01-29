دي ميستورا يصل إلى سوتشي و"سبوتنيك" تحصل على وثائق خاصة بالمؤتمر

© Sputnik. Ильинцева Карина Сергеевна هذا ما قاله أول وفد سوري يصل سوتشي وسط أجواء احتفالية وترحيبية من الروس

سوتشي — سبوتنيك . وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن بعض المشاركين في المؤتمر من دمشق قد وصلوا بالفعل مساء أمس الأحد، مؤكداً أن بقية المشاركين يأتوا اليوم على مدار اليوم في المؤتمر الذي يشارك فيه حوالي 1،600 سوري.

في هذه الأثناء، أشارت الوثائق، التي حصلت عليها "سبوتنيك"، إلى أن الجهات الإدارية لمؤتمر الحوار الوطني تتكون من 43 عضواً، حيث سيتم تشكيل 6 لجان ضمن مؤتمر الحوار الوطني السوري، هي: اللجنة التنظيمية، اللجنة الرئاسية، لجنة التفويض، اللجنة الدستورية، اللجنة العليا، ولجنة فرز التصويت. وتعتبر اللجنة الدستورية من أهم اللجان ضمن المؤتمر، حيث من المخطط أن تضم 4 أعضاء، بينهم عضوان في مجلس الشعب، أحمد الكزبري، وأشواق عباس.

كما تتكون اللجنة التنظيمية من 8 أعضاء، ومن المخطط أن تشمل اللجنة العليا 14عضوا، مؤكداً أن حق إلقاء كلمة الترحيب في بدء مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي سيكون لرئيس اتحاد غرفة تجارة دمشق، محمد غسان القلاع.

وتستضيف الآن مدينة سوتشي الساحلية الروسية، على مدار يومين، مؤتمر الحوار الوطني لسوريا، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 1600 مشارك.