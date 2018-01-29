حدث للمرة الأولى في تاريخ المملكة

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، عن حدث لأول مرة في تاريخ المملكة.

© AP Photo/ 5 انتصارات حققتها المرأة السعودية في 2017

ونقلت الصحيفة عن مصادر سعودية، عزم وزارة العدل توظيف 300 امرأة في الدفعة الأولى لتوظيف النساء بعد قرار الوزير وليد الصمعاني فتح فرص العمل للسعوديات في 4 مجالات وظيفية.

ووفقاً للصحيفة، ستعمل السعوديات، رسميا، للمرة الأولى في تاريخ وزارة العدل، في وظائف نسوية شاغرة، بالمرتبة الثامنة، بمسمى "باحثة اجتماعية، وباحثة شرعية، وباحثة قانونية، ومساعدة إدارية"، وذلك عن طريق المسابقات الوظيفية للحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية.

وأضافت "عكاظ" أن التوظيف سيكون في 5 مدن رئيسية تشمل الرياض، ومكة، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، مشيرة إلى تأكيد وزير العدل وليد الصمعاني بأن الوزارة تحرص على فتح باب التوظيف للمرأة السعودية لما للأمر من أهمية بالغة في تسهيل تقديم الخدمة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية، مشيداً بما تحققه المرأة السعودية من نجاحات مميزة وإيجابية في مختلف المجالات.