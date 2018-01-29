عودة نازحين من أصل مليون شردهم "داعش" في غرب العراق

وأضاف الكعود أن المحافظة تشهد إقبالا لعودة العائلات إلى مناطقهم بعد تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن هناك قسم من العائلات لم يعد بسبب ضعف الحالة المادية وعدم توفر الإمكانية لديها، وغيرها من لم تعد بسبب دوام أبنائها في المدارس والجامعات.
ونوه رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، إلى أن عودة العائلات النازحة مرهون بتوفر الخدمات من المياه والطاقة الكهربائية والمستشفيات والمركز الصحية في المناطق المحررة.
الجدير بالذكر، أن القوات العراقية، على مدى العامين الماضيين، تمكنت من تحرير جميع مدن الأنبار، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد نحو 3 أعوام من استيلائه على مدن بارزة منها، حتى تقهقر فيها وهزم بتكبده خسائر فادحة امتدت إلى الحدود الدولية بين العراق وسوريا، والأردن، والسعودية.
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