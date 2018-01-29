عودة نازحين من أصل مليون شردهم "داعش" في غرب العراق

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، نعيم الكعود، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الإثنين، 29 كانون الثاني/يناير، عودة نحو 600 ألف نازح لمناطقهم في المحافظة بعد تحررها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

© Sputnik. Nazek Mohammad متطلبات اقتراع الهاربين من بطش "داعش" في انتخابات العراق

وأوضح الكعود، في تصريح خاص لمراسلة " سبوتنيك " في العراق، اليوم الاثنين 29 كانون الثاني/يناير، أن عدد النازحين من الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غربا"، إثر سيطرة تنظيم " داعش " الإرهابي في وقت سابق على مناطقها، بلغ أكثر من مليون نازح.

وأضاف الكعود أن المحافظة تشهد إقبالا لعودة العائلات إلى مناطقهم بعد تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن هناك قسم من العائلات لم يعد بسبب ضعف الحالة المادية وعدم توفر الإمكانية لديها، وغيرها من لم تعد بسبب دوام أبنائها في المدارس والجامعات.

ونوه رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، إلى أن عودة العائلات النازحة مرهون بتوفر الخدمات من المياه والطاقة الكهربائية والمستشفيات والمركز الصحية في المناطق المحررة.

الجدير بالذكر، أن القوات العراقية، على مدى العامين الماضيين، تمكنت من تحرير جميع مدن الأنبار، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد نحو 3 أعوام من استيلائه على مدن بارزة منها، حتى تقهقر فيها وهزم بتكبده خسائر فادحة امتدت إلى الحدود الدولية بين العراق وسوريا، والأردن، والسعودية.