السيسي عقب القمة الثلاثية: لا توجد أزمة بشأن سد النهضة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه لا توجد أزمة بشأن سد النهضة، مؤكداً أن مصر والسودان وإثيوبيا دولة واحدة.

© AFP 2018/ بدء القمة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا

القاهرة- سبوتنيك . وقال السيسي، في كلمة للصحافيين عقب القمة التي عقدت على هامش أعمال القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي، صباح اليوم الاثنين: " كونوا مطمئنين تماما في قادة مسؤولين… التقينا واتفقنا على مفيش ضرر على حد".

وأضاف السيسي، عقب انتهاء القمة الثلاثية مع الرئيس السوداني ورئيس وزراء إثيوبيا وجلسة المباحثات: "الدول الثلاثة يتعاونون كدولة واحدة، ومصلحتنا مشتركة".

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ.ش.أ"، قالت إن "المباحثات المغلقة بين الزعماء الثلاثة ستبحث آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي"، وذلك في ظل المخاوف المصرية من تأثير إنشاء السد على حصتها من مياه النيل.