الجامعة العربية تشارك في الحوار الوطني "القمري" الأسبوع المقبل

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن أبو الغيط أكد خلال اللقاء علي الالتزام الثابت للجامعة العربية بمساندة جمهورية القمر المتحدة والوقوف معها في كل ما من شأنه أن يساهم في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، ويدعم من الوفاق الوطني بين أبناء شعبها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أبو الغيط عبر أيضا للرئيس غزالي عثمان عن دعم الجامعة للحوار الوطني القمري، الذي سيعقد يوم ٥ فبراير/شباط المقبل.
وأشار إلى أن الأمين العام كلف مبعوثا شخصيا له بالتوجه إلى العاصمة القمرية "موروني"، والمشاركة في جلسات الحوار نيابة عنه.
كما وجه الرئيس عثمان الدعوة لأبو الغيط لزيارة العاصمة موروني، وهو ما رحب به الأمين العام مؤكدا على اهتمامه بإتمام هذه الزيارة في أقرب فرصة في سياق التزام الجامعة بمواصلة دورها الداعم لجمهورية القمر المتحدة.
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