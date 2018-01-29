الجامعة العربية تشارك في الحوار الوطني "القمري" الأسبوع المقبل

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، أنها ستشارك في الحوار الوطني "القمري" الأسبوع المقبل.

© AFP 2018/ KHALED DESOUKI أبو الغيط يحمل أمريكا مسؤولية إشعال التوترات في المنطقة

والتقي أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع الرئيس غزالي عثمان رئيس جمهورية القمر المتحدة، وذلك علي هامش مشاركتهما في أعمال القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن أبو الغيط أكد خلال اللقاء علي الالتزام الثابت للجامعة العربية بمساندة جمهورية القمر المتحدة والوقوف معها في كل ما من شأنه أن يساهم في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، ويدعم من الوفاق الوطني بين أبناء شعبها.

© Photo/ المكتب الإعلامي لجامعة الدول العربية أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أبو الغيط عبر أيضا للرئيس غزالي عثمان عن دعم الجامعة للحوار الوطني القمري، الذي سيعقد يوم ٥ فبراير/شباط المقبل.

وأشار إلى أن الأمين العام كلف مبعوثا شخصيا له بالتوجه إلى العاصمة القمرية "موروني"، والمشاركة في جلسات الحوار نيابة عنه.

كما وجه الرئيس عثمان الدعوة لأبو الغيط لزيارة العاصمة موروني، وهو ما رحب به الأمين العام مؤكدا على اهتمامه بإتمام هذه الزيارة في أقرب فرصة في سياق التزام الجامعة بمواصلة دورها الداعم لجمهورية القمر المتحدة.