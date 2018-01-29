بالفيديو...هذا ما عثر عليه الجيش السوري خلال تحرير مطار أبو الضهور

وضبطت القوات السورية خلال التفتيش على عدد كبير من القذائف المتفجرة إضافة لمئات المدافع المحلية الصنع والتي وضعت داخل أحد الهنكارات الواقعة وسط المطار، كما استولت على دبابات وعربات مجهزة برشاشات من عيارات مختلفة بعضها جاهزة للعمل وقد ركنت في أماكن مسقوفة ومحمية.
وقال مصدر عسكري لمراسل "سبوتنيك"، إنه من بين الذخيرة المضبوطة آلاف حشوات الهاون وعدد كبير من قذائف جهنم التي وجدت مع المدافع التي تطلقها وبعض قواعد إطلاق الصواريخ كانت متناثرة قرب مدرجات الطيران معظمها مدمرة نتيجة الضربات النارية التي سبقت اقتحام المطار.
وتعمل وحدات الجيش السوري على ملاحقة فلول مسلحي تنظيم النصرة في القرى المحيطة ببلدة أبو الضهور وقد استطاع مؤخرا السيطرة على بعض القرى وقلصت المسافة التي تفصلها عن بلدة سراقب.
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