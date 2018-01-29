البرلمان العراقي يصوت لرفع العقوبات عن المصارف في إقليم كردستان

صوت البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، 29 يناير/كانون الثاني، على رفع العقوبات عن المصارف في إقليم كردستان.

© AP Photo/ Karim Kadim العبادي يؤكد ضرورة الالتزام بحدود إقليم كردستان وحصر تصدير النفط على الحكومة الاتحادية

ووفقاً " للسومرية نيوز "، فقد أقر مجلس النواب، خلال جلسة عقدها في بغداد، قراراً يقضي برفع العقوبات بعد "تحقيق غرضها" من خلال فرض ضوابط اتحادية على الصناعة المصرفية الكردية.

بدوره، نقل موقع "روداو" الكردي، عن النائب عن تيار الحكمة عزيز كاظم، قوله: إن "البرلمان وافق على قرار يتعلق بانتفاء الحاجة للاجراءات المتخذة سابقا بشأن التعاملات المصرفية مع المؤسسات المالية في إقليم كردستان بعد تحقق الهدف المطلوب بما يتعلق بموضوع المصارف على أن يلتزم البنك المركزي بتقديم تقارير شهرية للجنة بشأن سلطاته وممارساته ودور في الحفاظ على المال العام".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أكد في وقت سابق، أن عائدات إقليم كردستان من تصدير النفط بلغت 9 تريليونات دينار عراقي (ما يعادل نحو 9 مليارات دولار أمريكي).