البرلمان العراقي يصوت لرفع العقوبات عن المصارف في إقليم كردستان

بدوره، نقل موقع "روداو" الكردي، عن النائب عن تيار الحكمة عزيز كاظم، قوله: إن "البرلمان وافق على قرار يتعلق بانتفاء الحاجة للاجراءات المتخذة سابقا بشأن التعاملات المصرفية مع المؤسسات المالية في إقليم كردستان بعد تحقق الهدف المطلوب بما يتعلق بموضوع المصارف على أن يلتزم البنك المركزي بتقديم تقارير شهرية للجنة بشأن سلطاته وممارساته ودور في الحفاظ على المال العام".
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أكد في وقت سابق، أن عائدات إقليم كردستان من تصدير النفط بلغت 9 تريليونات دينار عراقي (ما يعادل نحو 9 مليارات دولار أمريكي).
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