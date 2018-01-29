تسجيل
14:32 29 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني

    لبنان...الأزمة بين رئيسي الجمهورية والبرلمان تكسر "الخطوط الحمراء"

    © Sputnik. Iliya Pitalev
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    دخلت الأزمة السياسية في لبنان بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب مستوى متقدّماً، بعدما كسرت الحرب الكلامية بين الطرفين "الخطوط الحمراء"، وسط مساع متعدّدة المستويات لإيجاد تسوية سياسية تبدو صعبة، مع بدء العد العكسي للانتخابات البرلمانية المرتقب إجراؤها في الربيع المقبل.

    بيروت — سبوتنيك. بدأ الخلاف بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي في نهاية العام الماضي، على خلفية مرسوم قضى بمنح أقدمية لضباط في الجيش اللبناني دونما توافق بين الرئيسين.

    وأثار قيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالتوقيع على المرسوم، الذي يفترض أن يستفيد منه ضباط موالون لعون، غضب رئيس مجلس النواب، الذي يعارض هذا الإجراء، لسببين رئيسيين، أولهما الخشية من خلل في البنية الطائفية للمؤسسة العسكرية، وتجاوز العرف القائل بضرورة أن يعمل المرسوم توقيع وزير المال، وهو من الطائفة الشيعية، وأحد القياديين في حركة "أمل" التي يتزعمها برّي.

    وطوال الأسابيع الماضية، تحّرك أكثر من طرف داخلي لحل الأزمة بين الرئاستين الأولى والثانية في لبنان، ولكن المشاورات بقيت تراوح مكانها، بالرغم الاتفاق على منع التصعيد، لا سيما مع اقتراب مواعيد بعض الاستحقاقات المهمة في البلاد، ومن بينها مؤتمر النفط المتوقع في الأسبوع الأول من شباط/فبراير، والانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها في أيار/مايو.

    وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 17 نوفمبر 2017
    © Sputnik. Kirill Kalinnikov
    فيديو مسرب لوزير خارجية لبنان: "هيدا بلطجي مش رئيس مجلس نواب"

    لكنّ التصعيد تجدد، قبل يومين، بعد تسريب شريط مسجل اتهم فيه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وهو صهر رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب بمحاولة عرقلة مؤتمر للمغتربين في ساحل العاج (غربي أفريقيا)، واصفاً إياه بـ"البلطجي".

    وترافق ذلك، مع حرب كلامية تفجّرت، مساء السبت الماضي، بين محطة "او تي في" التلفزيونية المحسوبة على عون، ومحطة "إن. بي. إن" المحسوبة على نبيه بري، في موازاة حرب أخرى دارت رحاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    ولم تسلم الجبهة الداخلية للتيار الوطني الحر، الذي أسسه عون، ويترأسه حالياً باسيل، من أجواء الحرب الكلامية تلك، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجمات متبادلة بين مناصري وزير الخارجية ومناصري مستشار رئيس الجمهورية الياس أبي صعب، على خلفية محاولة الأخير تخفيف حدّة التوتر، حين قال إن "اللغة التي يتم التداول بها عبر محطة (أو تي في) ليست من أدبيات التيار (الوطني الحر)، ولا تمثله، وأن ما يمثله هو ما يصد رعن المكتب السياسي فقط".

    وفي وقت لاحق، خرج التصعيد الداخلي العوني من مواقع التواصل إلى محطة "او تي في" نفسها، التي شنت هجوماً على ابي صعب من دون أن تسمّيه، حيث أدرجته في خانة "الدخلاء والطارئين" و"اللاهثين وراء كرسي أو المتوسلين لمقعد" نيابي، واصفة العاملين فيها بـ"البرتقاليين الأصليين"، في إشارة إلى اللون البرتقالي الذي يرمز إلى "التيار الوطني الحر".

    وكان ملفتاً أن محطة "إن. بي. إن" التزمت ضبط النفس، يوم أمس، تجاه الهجوم المضاد، إذ قالت في مقدّمة نشرتها المسائية إنها "لن تعلّق على ما جاء في مقدمة وتقارير نشرة أخبار (او تي في)، وتكتفي بما صرّح به بو صعب، لعلّ توضيحه يكون مفيداً للرأي العام لمعرفة ما يجري"، في وقت أكدت المحطة البرتقالية أنها "لن ترد على قناة (أن بي أن) التزاماً بمناقبية الرجل الجبل (في إشارة إلى رئيس الجمهورية) وترسلاً لقضيته وتقديساً لكرامته".

    ويبدو أن الهدنة الإعلامية التي أعلنتها المحطتان اللدودتان قد جاءت على أثر وساطات انخرطت فيها أكثر من جهة سياسية في لبنان لاحتواء الموقف، حسبما قال مصدر سياسي مطّلع، لوكالة "سبوتنيك"، لافتاً إلى أن هذه الاتصالات تجري عبر خطين متوازيين ومستقلين في آن واحد، أحدهما خط رئيس الحكومة سعد الحريري، والآخر خط "حزب الله"، الذي ما زال ملتزماً الصمت في الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، باعتبار أن الرجلين حليفان مشتركان له.

    وفي وقت لاحق نقلت صحيفة "الأخبار" عن وزير الخارجية قوله "أعرب ‏عن أسفي لما سرّب من كلام لي في الإعلام أتى في لقاء مغلق في بلدة بترونية بعيداً عن وسائل ‏الإعلام، لا سيما انه خارج عن أدبيّاتنا وأسلوبنا في الكلام، وقد أتى نتيجة المناخ السائد في اللقاء؛ مهما ‏تعرّضنا له فإننا لا نرضى الانزلاق بأخلاقيّاتنا‎".

    وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل
    © REUTERS/ REMO CASILLI
    أزمة سياسية تعصف بلبنان إثر شريط مسرب لوزير الخارجية اللبناني

    وبرغم استنفار الوساطات، إلا أن المصدر السياسي الذي تحدث لوكالة "سبوتنيك" أشار إلى أن "الأمور تزداد يوماً بعد يوم تعقيداً"، مشيراً إلى أن الأزمة مرشحة للتصعيد مع دخول البلاد مرحلة العد العكسي للانتخابات البرلمانية.

    وفي تأكيد على ذلك، حذر وزير المال علي حسن خليل حذر من أن "الخطوط الحمر سقطت"، ‏متهماً العونيين بأنهم "يأخذون البلد إلى مواجهة لا نريدها. لكننا جاهزون لها أياً يكن شكلها".

    وغرّد خليل عبر (تويتر) أنه "مع ‏المسّ بالرئيس بري سقطت كل الحدود التي كان يضعها أمامنا لفضح الكل في تاريخهم وإجرامهم والقتل ‏والصفقات والمتاجرة بعنوان الطائفية. ولنا بعد الآن كلام آخر".

    وبرغم هذه الأجواء المتوترة، إلا أن الكل يعوّل على وساطتي الحريري و"حزب الله"، مع وجود قناعة راسخة بأن التسوية الشاملة تزداد صعوبة.

    وقام الحريري، ظهر اليوم، بزيارة مقر رئاسة الجمهورية، حيث التقى عون. وصرّح الحريري للصحافيين بعد اللقاء إنّ "البلد ليس بحاجة الى تصعيد وسأكمل جهودي من أجل التهدئة"، مشيراً الى أنه "قد تحصل بعض المشاكل لكننا نأمل في حلحلة الأمور قريباً".

    وكان الحريري صرّح، مساء أمس، بعد لقائه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط — وهو أحد المشاركين في الوساطات بشكل غير مباشر — بأنه "لا بد من القيام بشيء ما (لحل الأزمة)، والتهدئة الإعلامية هي الأهم، فالمواطن يريد إزالة النفايات والحصول على الكهرباء وإيجاد فرص العمل… ومن هنا أرى أن هناك أزمات أهم بكثير وعلينا جميعاً أن ننكب على حلّها".

    وفي هذا السياق، تحدّثت مصادر إعلامية عن احتمال عقد لقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل ومستشار رئيس الحكومة نادر الحريري اليوم، فيما أشارت مصادر أخرى أن "حزب الله" يواصل وساطته خلف الكواليس، بناء على النتائج التي خرج بها لقاء غير علني عقد بين باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، الأسبوع الماضي، والذي استشف منه تقدّم في التهدئة التي انهارت إعلاميا في عطلة نهاية الأسبوع.

    انظر أيضا:

    رسالة من قوات الدفاع الإسرائيلية إلى سكان جنوب لبنان
    وفاة أحد أشهر شعراء الزجل في لبنان
    ظاهرة اجتماعية خطيرة في لبنان
    الكلمات الدلالية:
    جبران باسيل, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    ملكة جمال الكون لعام 2017، ديمي لاي نيل-بيترس، ترسل قبلة على الهواء، وهي تخرج من سيارة بعد وصولها إلى مطار تامبو الدولي في جوهانسبورغ، جنوب أفريقيا 24 يناير/ كانون الثاني 2018
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    العملية العسكرية التركية في عفرين
    العملية العسكرية التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك