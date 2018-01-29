الكشف عن كواليس محاولة اغتيال مسؤول سعودي بارز

"سيناريو مخطط إرهابي خطير"، هذا ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية عن تفاصيل محاولة اغتيال تعرض لها مسؤول سعودي بارز.

وقالت الصحيفة السعودية ، إن قوات الأمن لمكافحة الإرهاب أحبطت أحد أخطر المحاولات لتنظيم " داعش " الإرهابي، لاغتيال مسؤول بارز وضابط بوزارة الداخلية.

وأوضحت الصحيفة ان التنظيم الإرهابي عكف على تجنيد نحو 5 عناصر تابعة له داخل المملكة، لاغتيال مسؤول بوزارة الداخلية، وضباط أمن آخرين، كما خططوا لاستهداف مقر سجن المباحث العامة في الحائر، وإحدى الحسينيات الشيعية في المنطقة الشرقية.

وأشارت إلى أنه تم دعم العناصر الخمسة بأحزمة ناسفة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

وكشفت الجلسات الأولى للمحاكمة، بحسب "عكاظ" ارتباط قائد الخلية بالإرهابي، هادي الشيباني، الذي وصفته بأنه أحد أخطر العناصر التابعة لـ"داعش" داخل السعودية.

وأشارت إلى أن الشيباني متهم بتأسيس 4 خلايا تابعة لـ"داعش" داخل السعودية بالتنسيق مع قيادات التنظيم في الخارج.

© AP Photo/ Hassan Ammar السعودية تعلن إحباط مخطط إرهابي لـ"تنظيم القاعدة" جنوبي البلاد

ووجه المدعي العام السعودي 37 اتهاما للموقوفين الخمسة، وطالب بتوقيع أشد العقوبة عليهم.

وأوضحت الصحيفة أن الاتهامات تضمنت استعداد أحد المتهمين اغتيال أحد أقربائه العاملين في الخدمة العسكريةن وتنفيذ عملية انتحارية في سجن المباحث العامة في الحائر، كما اشترك أحد المتهمين أيضا في رصد منزل أحد رجال الأمن برتبة عقيد تمهيدا لاغتياله.

وأشار إلى أن أحد المتهمين كان يبحث عن منزل أحد المسؤولين في وزارة الداخلية، ويبحث عن مساراته اليومية بقصد اغتياله، فيما تم تكليف آخر بتنفيذ عملية انتحارية في مقر سجن المباحث العامة الواقع على طريق الدمام.

ورصدت جهات التحقيق تواصل أحد المتهمين مع شقيقه المنضم إلى تنظيم "داعش" في سوريا عن طريق تطبيق التواصل "تيليغرام".