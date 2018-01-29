شاهد: استقبال جنوني للوليد بن طلال في ثاني أيامه خارج "ريتز كارلتون"

وأظهر مقطع متداول عبر مواقع التوصل الاجتماعي، مجموعة من الموظفين التابعين للشركة القابضة، التي يترأسها الوليد، يصطفون على مدخل الشركة، ويصفقون بحرارة فرحة بعودة الأمير إلى شركته.
وعبر كذلك عدد من النشطاء عبر موقع "تويتر" عن سعادتهم لعودة الأمير الوليد إلى عمله.
لحظة وصول الأمير الوليد بن طلال إلى برج المملكة بعد خروجه من فندق الريتز #الوليد_بن_طلال pic.twitter.com/FeZmxhMISh— faisal alsaleh (@faisalalsaleh9) January 29, 2018
وكان مسؤول سعودي قد أعلن عن الإفراج عن الأمير الوليد، بعد ساعات من مقابلة أجراها مع وكالة "رويترز" نفى فيها تعرضه للإساءة أو نيته التنازل عن أي أسهم في شركته.
وشدد الوليد في المقابلة عن أن الشركة القابضة ستظل "ملكية خاصة له" ولن ينتازل عنها ولم تكن هناك أي مناقشات حولها.
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