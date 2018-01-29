مصادر: مؤتمر سوتشي "سوري سوري" ونتائجه ستتمخض عن توافق بين السوريين أنفسهم

أكدت مصادر سورية من مدينة سوتشي الروسية أن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي هو مؤتمر سوري سوري ونتائجه ستتمخض عن توافق بين السوريين أنفسهم. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".