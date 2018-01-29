تسجيل
19:35 29 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    الاتحاد الأفريقي

    خبراء يكشفون مهمة المغرب في الاتحاد الأفريقي بعد انتخابه في مجلس السلم والأمن

    © REUTERS/ TIKSA NEGERI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    مهام جديدة يستعد لها المغرب، حسب ما كشف عدد من الخبراء، وذلك بعد فوزه بعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي بـ39 صوتا، خلال الانتخابات التي أجريت في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الإثيوبية في الدورة الـ32 لاجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بعدما قدم ترشيحه لدخول هذا المجلس منذ أشهر.

    عدد من المؤهلات والمهام، كشف عنها  الدكتور الشرقاوي الروداني، الخبير في التحليل الاستراتيجي والأمني إن انتخاب المغرب، يأتي في إطار المساعي المغربية، لاستعادة الدور المغربي في القارة الأفريقية، وكذلك تعبيرا عن الجهود التي بذلها المغرب على مدار السنوات الماضية.

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن هناك عدد من القضايا أسهمت في انتخاب المغرب في مجلس الأمن والسلم الافريقي، منها الدور الذي لعبه في استقرار الأمن في عدد من المناطق في أفريقيا، منها منطقة الساحل الافريقي وجنوب الصحراء وكذلك أزمة حوض المانو، فضلا عن الدور الذي لعبه المغرب في تقريب وجهات النظر في اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية وسعيه وحرصه على اتمام التوافقات السياسية  وحفظ الأمن بالدولة الليبية.

    وتابع أن العوامل الاخرى تمثلت في الدور، الذي لعبه المغرب في محاربة الإرهاب والتطرف، وكذلك تواجد القوات المغربية في  أفريقيا الوسطى،  وأن زيارة الملك محمد الخامس  لجنوب السودان أثرت بشكل كبير على المشهد.

    وأشار إلى أن المغرب سيعمل على حلحلة عدد من القضايا الجيوستراتيجية وعدد من القضايا المتأزمة في المنطقة، وأن ثقة الدول الأفريقية في المغرب سيجعل يعمل على إعادة تشكيل العلاقات بشكل أقوى بين المجلس الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

    في ذات الإطار، قال  محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية إن المغرب سيحدث توازنا كبيرا داخل المجلس، خاصة وأنه عانى الفترات الماضية، نتيجة عدم وجوده فيه خاصة فيما يتعلق بقضية البوليساريو.

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن وجود المغرب داخل المجلس سيمكنه من تضييق الخناق حول قضية البوليساريو، خاصة بعدما خسرت كافة المعارك السابق لتبقى معركة الاتحاد الأفريقي الأخيرة.

    وأشار إلى أن جبهة  البوليساريو ضعفت بشكل كبير بعد سحب عدد كبير من الدول اعترافاتها بها، وأصبحت المواجهة الأخيرة في الاتحاد الأفريقي ولم يبق أمامها، إلا القبول بالمقترح المغربي الخاص بعملية الحكم الذاتي.

    وأشار إلى أن المغرب سيعمل على العديد من القضايا الدولية في أفريقيا، مما يساهم في حفظ السلم والأمن في المنطقة الأفريقية. 

    انظر أيضا:

    قرار ملكي تاريخي ينصر نساء المغرب
    المغرب يسير على درب قطر
    ما هو المشروع الذي رفض ملك المغرب الموافقة عليه
    خبراء يكشفون استراتيجية "القاعدة" لخلافة "داعش" في المغرب العربي
    المغرب يتفاوض على شكل جديد لخط ائتمان من صندوق النقد الدولي
    المغرب يطبق نظام مرن لسعر صرف الدرهم الاثنين المقبل
    المغرب يتحدى التحرش بحافلات وردية اللون
    المغرب...خيار المشاهير والساسة والفنانين لقضاء عطلة رأس السنة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار أفريقيا, أخبار المغرب, الاتحاد الأفريقي, المغرب, أفريقيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركون في الألعاب الرياضية الوطنية ركوب الخيل ألامان أولاك في بلدة داتشا سو قرب بشكيك
    تقاليد آسيا الوسطى... الخيل والعزم والذهب
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك