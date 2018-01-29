الأميرة هيا بنت الحسين تنعي وفاة والدة رئيس الإمارات

قدمت زوجة حاكم دبي، الأميرة هيا بنت الحسين، العزاء لحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في وفاة والدته، الشيخة حصة، التي رحلت أمس الأحد، 28 يناير/ كانون الثاني.

غردت الأميرة هيا بنت الحسين، عبر حسابها على "تويتر": " خالص العزاء والمواساة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في وفاة والدته سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان. نسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويرزقها الدرجات العُلى من الجنة، وأن يلهم جميع آل نهيان الكرام الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

خالص العزاء والمواساة لرئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في وفاة والدته سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان. نسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويرزقها الدرجات العُلى من الجنة، وأن يلهم جميع آل نهيان الكرام الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. — HRH Princess Haya (@hrhprincesshaya) January 28, 2018

كما أن رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فدم العزاء في وفاة الشيخة حصة، عبر "تويتر": "خالص العزاء والمواساة لأخي رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في وفاة والدته سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.. وعزاؤنا لعموم آل نهيان ولشعب الامارات الكريم.. ولكل محب للامارات ولرئيسها.. انا لله وانا اليه راجعون".

خالص العزاء والمواساة لأخي رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في وفاة والدته سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.. وعزاؤنا لعموم آل نهيان ولشعب الامارات الكريم.. ولكل محب للامارات ولرئيسها.. انا لله وانا اليه راجعون — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 28, 2018

​ وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، الحداد في الدولة لمدة 3 أيام، ابتداء من أمس الأحد.