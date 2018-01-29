التحالف العربي يدعو الأطراف المتصارعة في عدن للتهدئة والمفاوضات

دعا الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، تركي المالكي، كافة الأطراف المتصارعة في عدن إلى الجلوس حول طاولة المفاوضات، رافضا الإفصاح عن الخطوات التي سيتخذها لتطويق الأزمة، وذلك بعد تجدد المواجهات بين قوات الحماية الرئاسية، وبين قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المالكي، في مؤتمره الصحفي الدوري من الرياض اليوم الإثنين، "ندعو الحكومة الشرعية النظر في مطالبات المكونات السياسية والاجتماعية في المدينة"، وذلك بعد انتهاء المهلة، التي حددها المجلس الانتقالي للرئيس عبد الهادي ربه منصور يوم الأحد الماضي، لإقالة حكومة أحمد عبيد بن داغر، التي يتهمها بالفساد والعبث".

وشدد المالكي على أن "موقف الإمارات ثابت وراسخ فيما يخص التحرك في اليمن، ولا يحتاج إلى أي توضيح"، مناشدا "المكون السياسي والاجتماعي في عدن" التهدئة والتعاون مع الحكومة الشرعية والتركيز على المعركة ضد أنصار الله ".

ورفض المالكي الرد عن أسئلة حول الخطوات التي سيتخذها التحالف العربي في حال استمر القتال في عدن في مواجهة الحكومة التي تدعمها السعودية، قائلا: "هذا الموضوع سابق لأوانه".

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قد أكد، أمس الأحد، أن بلاده مستمرة في دعم التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، قائلا "موقف الإمارات من أحداث جنوب اليمن واضح ومبدأي في دعمه للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، لا عزاء لمن يسعى للفتنة".

وقال الناطق الرسمي باسم التحالف إن "العمليات الإنسانية في اليمن مستمرة لتطال الجميع بلا تفرقة"، لافتا إلى أن القوات الشرعية تقدمت في البقع وفي الجهة الغربية من البيضاء. وأنه تم استهداف زورق مفخخ انطلق من ميناء الحديدة الخاضع للانقلابين. فضلا عن ضبط أسلحة مهربة للميليشيات الحوثية من بينها صواريخ سام".

وكانت الحكومة اليمنية قد وصفت ما شهدته محافظة عدن جنوبي اليمن، من اشتباكات بأنها أعمال تخريبية للمجلس الانتقالي الجنوبي استهدفت الشرعية ممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واصفة مطلب إسقاطها بأنه يستهدف إسقاط الشرعية.

وتقود السعودية التحالف، الذي يقوم منذ آذار/ مارس 2015، بعمليات ضد جماعة "أنصار الله"، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقع تحت سيطرة الجماعة.