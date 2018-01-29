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    الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    حزب الله يعلق على وصف رئيس النواب اللبناني بـ"البلطجي"

    © AP Photo/ Bilal Hussein
    العالم العربي
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    أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا أعلن فيه موقفه مما نسب لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، بوصف رئيس مجلس النواب نبيه بري، بـ"البلطجي".

    وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 17 نوفمبر 2017
    © Sputnik. Kirill Kalinnikov
    فيديو مسرب لوزير خارجية لبنان: "هيدا بلطجي مش رئيس مجلس نواب"
    بيروت- سبوتنيك. أكد "حزب الله" رفضه بشكل قاطع أي إساءة لرئيس مجلس النواب اللبناني، بعد انتشار فيديو مسرب ظهر فيه وزير الخارجية جبران باسيل، ينعت بري بـ"البلطجي".
    وجاء في البيان الصادر عن الحزب اليوم الإثنين: "نرفض رفضا قاطعا الكلام الذي تعرض بالإساءة إلى دولة رئيس مجلس النواب الأخ الأستاذ نبيه بري شكلاً ومضموناً، ونرفض الإساءة له من أي طرف كان".
    وأضاف البيان: "نؤكد تقديرنا العالي واحترامنا الكبير لشخص ومقام دولة الرئيس نبيه بري، وهذا ما كان يعبّر عنه السيد حسن نصر الله في خطاباته ومواقفه".
    وكان قد ظهر فيديو تم تسريبه وبثه "تلفزيون الجديد" مساء الأحد الماضي، نسب لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وكان يتحدث فيه باسيل عن العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال ما نصه: "هيدا بلطجي، مش رئيس مجلس نواب".
    وفور انتشار الشريط المصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال باسيل في اتصال مع جريدة "الأخبار" اللبنانية: "أعرب عن أسفي لما سرّب من كلام لي في الإعلام أتى في لقاء مغلق في بلدة بترونية بعيداً عن وسائل الإعلام، لا سيما أنه خارج عن أدبيّاتنا وأسلوبنا في الكلام، وقد أتى نتيجة المناخ السائد في اللقاء؛ مهما تعرّضنا له فإننا لا نرضى الانزلاق بأخلاقيّاتنا".
    واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات المنددة بالفيديو المسرب، إذ سرعان ما رد أنصار "حركة أمل" ورئيس مجلس النواب نبيه بري على كلام وزير الخارجية واصفينه "بالقزم"، وذلك على الرغم من اعتذار وزير الخارجية لما ورد منه بحق رئيس البرلمان.

    انظر أيضا:

    فيديو مسرب لوزير خارجية لبنان: "هيدا بلطجي مش رئيس مجلس نواب"
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