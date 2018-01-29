حزب الله يعلق على وصف رئيس النواب اللبناني بـ"البلطجي"

أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا أعلن فيه موقفه مما نسب لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، بوصف رئيس مجلس النواب نبيه بري، بـ"البلطجي".

وجاء في البيان الصادر عن الحزب اليوم الإثنين: "نرفض رفضا قاطعا الكلام الذي تعرض بالإساءة إلى دولة رئيس مجلس النواب الأخ الأستاذ نبيه بري شكلاً ومضموناً، ونرفض الإساءة له من أي طرف كان".

وأضاف البيان: "نؤكد تقديرنا العالي واحترامنا الكبير لشخص ومقام دولة الرئيس نبيه بري، وهذا ما كان يعبّر عنه السيد حسن نصر الله في خطاباته ومواقفه".

وكان قد ظهر فيديو تم تسريبه وبثه "تلفزيون الجديد" مساء الأحد الماضي، نسب لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وكان يتحدث فيه باسيل عن العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ، وقال ما نصه: "هيدا بلطجي، مش رئيس مجلس نواب".