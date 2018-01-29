دي ميستورا يعتزم تقييم مسار مؤتمر سوتشي حول سوريا

أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الإثنين، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، سيقيم مسار مؤتمر سوتشي حول سوريا.

© Sputnik. Glushakova المشاركون في مؤتمر الحوار السوري في سوتشي يعقدون جلستين عامتين يوم غد

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال حق، إن الأمم المتحدة تأمل بأن يسهم مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي في مفاوضات جنيف.

ووفقا لما ذكره ممثل الأمين العام للأمم المتحدة: "أن دي ميستورا، على الفور يمكنه تقييم ما يحدث في سوتشي، لكن أملنا، كما قلت، هو الإسهام في عملية جنيف".

هذا وتستضيف مدينة سوتشي الساحلية الروسية، على مدار يومين، 29-30 يناير/ كانون الثاني الجاري، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار " السلام للشعب السوري"، وذلك بمبادرة روسيا.

وفي وقت سابق قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، إن مهمة المؤتمر تتمثل بإطلاق عملية إعداد دستور سوري جديد بتم عرضه على الجميع: على الحكومة والمعارضة الداخلية والخارجية والمسلحة.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 1600 شخص يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية الطائفية في سوريا.