مقتل 20 من "أنصار الله" في اشتباكات مع قوات الرئيس اليمني

حققت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، تقدما في مواجهات عنيفة مع مسلحي جماعة أنصار الله بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك . وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبرنت" إن قوات الرئيس هادي استعادت اليوم الاثنين 29 يناير/ كانون الثاني، مناطق بير السلامي وتبة القناصين والتباب السود وجبل شعير في محور البقع الحدودي، إثر مواجهات عنيفة خلفت قتلى وجرحى.

وأشار إلى أن وحدات في قوات الرئيس هادي تواصل التقدم باتجاه منطقة العطفين في مديرية كتاف.

وأضاف أن الجيش اليمني كبد مسلحي "أنصار الله" خلال المواجهات 20 قتيلا والعديد من الجرحى، كما استعاد كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

في الأثناء، نفى مصدر ميداني في "أنصار الله" لـ"سبوتنيك" تقدم قوات الرئيس هادي في منطقة البقع في محافظة صعدة.

وأكد المصدر، أن مسلحي "أنصار الله" كسروا زحفا للجيش اليمني باتجاه منطقة المهور في الأجاشر بمديرية كتاف قبالة صحراء البقع وتبة رشاحة في ذات المديرية كتاف.

مشيرا إلى أن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف قوات الرئيس هادي وتم أسر 5 جنود خلال احباط مسلحي "أنصار الله" زحفاً قبالة منفذ علب في مديرية باقم على الشريط الحدودي مع السعودية.

ولفت إلى مقتل 5 من أسرة واحدة بغارة لطيران التحالف على منطقة بني معين في مديرية رازح.

وشن طيران التحالف 12 غارة على منطقة علاف في مديرية سحار، واستهدف بـ 3 غارات منطقة الامارة وجبل محجوبة في مديرية كتاف.

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ولقي طفل مصرعه بانفجار مقذوف من مخلفات غارة سابقة لطيران التحالف في منطقة عفرة بمديرية منبه.

على صعيد آخر، أعلنت قوات الرئيس هادي استعادة مناطق في محافظة لحج جنوب اليمن، من قبضة مسلحي "أنصار الله" عقب مواجهات عنيفة أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

ووفقا لموقع الجيش اليمني "26 سبتمبرنت" فإن قوات الرئيس هادي سيطرت على مواقع نجد وتبة الوزف في مديرية القبيطة، وأنها تواصل التقدم باتجاه منطقة نجد القفل.



