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01:44 30 يناير/ كانون الثاني 2018
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    أمير الكويت

    هكذا بدأت الكويت احتفالاتها بعيد الاستقلال

    © REUTERS/ Stephanie McGehee
    العالم العربي
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    بدأت الكويت الاحتفال بمرور 12 عاما على تولي أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح الحكم، وكذلك الاحتفال بمرو 57 سنة على ذكرى استقلال الكويت عن بريطانيا، ومرور 27 عاما على تحرير الكويت من الاعتداء العراقي عليها.

    وأقامت محافظات الكويت الست أمس الاثنين 29 يناير/ كانون الثاني مراسم رفع العلم إيذانا بإطلاق الاحتفالات، بحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

    ​واستقلت الكويت عن بريطانيا في 19 يونيو/ حزيران 1961، بعد أن ألغيت اتفاقية الحماية البريطانية التي وقعت عام 1899، لكن الكويت لم تحتفل بذكرى الاستقلال في هذا التاريخ سوى مرة واحدة، ثم صدر مرسوم أميري في عام 1964، بتغيير يوم الاحتفال باستقلال الكويت إلى تاريخ 25 فبراير/ شباط بحيث يتزامن مع تسلم الشيخ عبد الله السالم الإمارة في الكويت.

    ووقع وثيقة الاستقلال الكويتى عن بريطانيا، الشيخ عبد الله السالم الصباح، مع جورج ميدلتن المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي، وألغيت اتفاقية الحماية التي كان الشيخ مبارك الصباح التي عقدها مع بريطانيا في 23 يناير 1899.

    وفي عام 1961، صد قانون جدد من خلاله  شكل العلم الذي كان باللون الأحمر وتتوسطه كلمة "كويت" إلى العلم الجديد الحالي.

    ووضعت الكويت دستورها المكون من 183 مادة عام 1962، في عهد الشيخ عبد الله السالم.

    وعام 1963 كانت الكويت على موعد مع افتتاح أول برلمان لها، والذي انتخب أعضاؤه في 1962.

    ​ومنذ الاستقلال عقد في الكويت 15 "برلمان منتخب"، وتشكلت فيها 32 حكومة، وينص الدستور على الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

    وبدأت الكويت في تأسيس مؤسساتها مثل وزارة الخارجية التي أنشات عام 1962، وكان أول وزير خارجية هو الشيخ صباح السالم الصباح.

    وحصلت الكويت على عضوية جامعة الدول العربية عام 1961.

    ويعد الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار "صندوق سيادي للاستثمارات الخارجية" من المؤسسات الهامة اقتصاديا حيث قدمت منح تفوق 14 مليار دولار منحها الصندوق لـ 107 دول، واستثمرت الهيئة نحو 300 مليار دولار في دول العالم حسب جريدة الرأي.

    ​لكن في عام 1990 نشب صراع بين العراق والكويت، أدي لقيام الأولى باحتلال أراضي الكويت لمدة 6 أشهر.

    ​وبدأ الصراع بسبب بعض آبار النفط في المناطق الحدود بين البلدين، ما أدي لاجتياح العراق الكويت.

    ​وتم تحرير الكويت بحرب الخليج الثانية، أو عملية عاصفة الصحراء التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق وشاركتها دول كثيرة، عربية وغربية.

    انظر أيضا:

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    أخبار اليوم, أمير الكويت, العراق, الكويت
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