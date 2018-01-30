هكذا بدأت الكويت احتفالاتها بعيد الاستقلال

بدأت الكويت الاحتفال بمرور 12 عاما على تولي أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح الحكم، وكذلك الاحتفال بمرو 57 سنة على ذكرى استقلال الكويت عن بريطانيا، ومرور 27 عاما على تحرير الكويت من الاعتداء العراقي عليها.

وأقامت محافظات الكويت الست أمس الاثنين 29 يناير/ كانون الثاني مراسم رفع العلم إيذانا بإطلاق الاحتفالات، بحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

كل عام وأنت بخير يا صاحب السمو



يا والدنا المفدى صباح الأحمد



نبارك لك عيد الاستقلال والدستور بالذكرى (55) وأسأل الله العلي القدير أن يمن عليك بالصحه والعافيه وطول العمر



ونبارك للشعب الكويتي العظيم ونقول لهم كل عام وأنتم بخير يا شعب الوفاء



وعاد عيدكم بهالمناسبه الطيبه pic.twitter.com/G38r4rUxPX — ننتقدك ونقومك وننصحك (@We_advise_you) November 11, 2017

​واستقلت الكويت عن بريطانيا في 19 يونيو/ حزيران 1961، بعد أن ألغيت اتفاقية الحماية البريطانية التي وقعت عام 1899، لكن الكويت لم تحتفل بذكرى الاستقلال في هذا التاريخ سوى مرة واحدة، ثم صدر مرسوم أميري في عام 1964، بتغيير يوم الاحتفال باستقلال الكويت إلى تاريخ 25 فبراير/ شباط بحيث يتزامن مع تسلم الشيخ عبد الله السالم الإمارة في الكويت.

ووقع وثيقة الاستقلال الكويتى عن بريطانيا، الشيخ عبد الله السالم الصباح، مع جورج ميدلتن المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي، وألغيت اتفاقية الحماية التي كان الشيخ مبارك الصباح التي عقدها مع بريطانيا في 23 يناير 1899.

وفي عام 1961، صد قانون جدد من خلاله شكل العلم الذي كان باللون الأحمر وتتوسطه كلمة "كويت" إلى العلم الجديد الحالي.

ووضعت الكويت دستورها المكون من 183 مادة عام 1962، في عهد الشيخ عبد الله السالم.

وعام 1963 كانت الكويت على موعد مع افتتاح أول برلمان لها، والذي انتخب أعضاؤه في 1962.

تشرفنا اليوم بحضورنا لمحافظة الفروانية بمناسبة يوم رفع العلم والذكرى الثانية عشرة لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وإيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية ونسأل الله العظيم أن يحفظ الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه.💚🇰🇼💚 pic.twitter.com/9RJGCWxL7d — عليان المنصوري (@almansouriolyan) January 29, 2018

​ومنذ الاستقلال عقد في الكويت 15 "برلمان منتخب"، وتشكلت فيها 32 حكومة، وينص الدستور على الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

وبدأت الكويت في تأسيس مؤسساتها مثل وزارة الخارجية التي أنشات عام 1962، وكان أول وزير خارجية هو الشيخ صباح السالم الصباح.

وحصلت الكويت على عضوية جامعة الدول العربية عام 1961.

ويعد الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار "صندوق سيادي للاستثمارات الخارجية" من المؤسسات الهامة اقتصاديا حيث قدمت منح تفوق 14 مليار دولار منحها الصندوق لـ 107 دول، واستثمرت الهيئة نحو 300 مليار دولار في دول العالم حسب جريدة الرأي.

حدث في مثل هذا اليوم 26 ديسمبر من العام 1992 — وزير المالية ووزير التخطيط الكويتي ناصر الروضان يقوم بإعادة افتتاح أبراج الكويت بعد أن تعرضت للتخريب والسلب والدمار خلال الغزو العراقي للكويت.#سداسية_حدث pic.twitter.com/XhxdO1VqY1 — سداسـية فِـكر. (@Fekr_6) December 26, 2017

​لكن في عام 1990 نشب صراع بين العراق والكويت، أدي لقيام الأولى باحتلال أراضي الكويت لمدة 6 أشهر.

​وبدأ الصراع بسبب بعض آبار النفط في المناطق الحدود بين البلدين، ما أدي لاجتياح العراق الكويت.

​وتم تحرير الكويت بحرب الخليج الثانية، أو عملية عاصفة الصحراء التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق وشاركتها دول كثيرة، عربية وغربية.