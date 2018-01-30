لقاء فلسطيني إسرائيلي لأول مرة منذ إعلان ترامب بشأن القدس

يعقد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، لقاء ثنائيا مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، يوم الأحد المقبل لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

© REUTERS/ AMMAR AWAD الرئاسة الفلسطينية: إذا بقيت القدس خارج الطاولة فستبقى أمريكا خارجها أيضا

رام الله — سبوتنيك . وسيعقد اللقاء في مكتب كحلون بالقدس الغربية، ويُعد اللقاء الأول بين مسؤولين من الطرفين ‏على مستوى رفيع بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر/كانون أول الماضي، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي على موقعها، بأن اللقاء تم ترتيبه عقب اجتماع عقده مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، يوم الأحد المنصرم، بحضور منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الميجر جنرال يؤاف پولي مردخاي.

يذكر أن أخر لقاء عقده رامي الحمد الله، مع كحلون كان في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، حيث عقد في مكتب رئاسة الوزراء الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية.