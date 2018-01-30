مسؤول سعودي: لم يعد هناك أي محتجزين ضمن تحقيق الفساد في الـ"ريتز كارلتون"

قال مسؤول سعودي إنه جرى إطلاق سراح جميع الموقوفين في فندق الـ"ريتز كارلتون" في الرياض في إطار حملة على الفساد.

© REUTERS/ Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court سرية نتائج حملة مكافحة الفساد قد تسبب إحراجا دوليا لولي العهد وتضر باقتصاد السعودية

ووفقاً لـ"رويترز"، فقد قال مسؤول سعودي، اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، إنه جرى إطلاق سراح جميع الموقوفين في فندق الـ" ريتز كارلتون " في الرياض في إطار حملة على الفساد. وأضاف المسؤول أنه تم الإفراج عن كل الإخوة في مجموعة "بن لادن" في تحقيق الفساد.

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق الريتز كارلتون الفخم في إطار حملة التطهير الحكومية في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكان آخر من أُطلق سراحه هو الأمير الوليد بن طلال، أحد كبار رجال الأعمال في المملكة وذلك يوم السبت الماضي.