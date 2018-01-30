رئيسة منصة أستانا: آليات ولجان سوتشي ستعمل على أساس دائم

أعلنت رئيسة منصة أستانا، رندا قسيس، أن الآليات واللجان، التي سيتم إنشاؤها في مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، ستعمل على أساس دائم، وستواصل عملها بعد المؤتمر.

سوتشي — سبوتنيك . وقالت قسيس في حوار مع "سبوتنيك": "كل الآليات، التي سيتم إنشاؤها هنا، ستواصل عملها على أساس دائم، وهذا يعتبر فقط بداية".

وتابعت قسيس، التي جاءت إلى سوتشي للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني: "من الواضح أن كل مجموعة سيكون لها حصة خاصة بها للمشاركة في اللجنة الدستورية، وسيتمكنون من اقتراح قائمة أسمائهم للموافقة لاحقا".

وأعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الحوار الوطني السوري عن وصول 1511 شخصا من سوريا وجنيف والقاهرة وموسكو وأنقرة إلى سوتشي للمشاركة في مؤتمر الحوار، بينهم 107 من المعارضة السورية في الخارج.