وزير الخارجية الإيطالي: إنهاء الانتقال السياسي في ليبيا العام الجاري

صرح وزير الخارجية الإيطالي ورئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أنجلينو ألفانو، اليوم الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني، أنه يعتقد بأن العام 2018 سيكون عاما لإنهاء الانتقال السياسي في ليبيا.

© AFP 2018/ Abdullah Doma البرلمان الليبي يبحث قرار إيطاليا زيادة عدد قواتها في ليبيا

روما- سبوتنيك . وقال ألفانو في مقابلة لـ"سبوتنيك" ردا على سؤال حول موقف منظمة "الأمن والتعاون في أوروبا" إزاء الوضع الراهن في ليبيا: "تستند إجراءاتنا في المقام الأول إلى دعم الإجراءات، التي يقوم بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، والمؤسسات التي ينص عليها الاتفاق السياسي، والذي يعتبر عجلة مؤسساتية من شأنها أن تقود ليبيا لإنهاء فترة الانتقال".

وأضاف ألفانو: "وأعتقد، بأن عام 2018 قد يكون العام الأخير للتحول الطويل في ليبيا".

وأشار ألفانو إلى أن التحول في ليبيا "ينبغي تحقيقه من خلال عملية انتخابية، على النحو المنصوص عليه في "خطّة غسّان سلامة"، بيد أننا ندرك أنه لتحقيق هذا الهدف علينا أن نواجه التحديات الكثيرة جدا، وأن الدعم الراسخ والمتماسك للمجتمع الدولي، ولا سيما روما وموسكو، سيكون له أهمية أساسية".