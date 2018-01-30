مقتل 11 شخصا في هجوم انتحاري على نقطة تفتيش في اليمن

قال مسؤولون وسكان إن 11 شخصا على الأقل قتلوا، اليوم الثلاثاء، في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة عند نقطة تفتيش تديرها قوات محلية مدعومة من الإمارات العربية المتحدة في جنوب شرق اليمن.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH قتيلان بغارة أمريكية على البيضاء وسط اليمن

وقال السكان: "إن مسلحين فتحوا النار على نقطة التفتيش بعد أن فجر انتحاري سيارته الملغومة في نقطة التفتيش شمال شرقي عتق عاصمة محافظة شبوة. وذكروا أن 12 شخصا على الأقل قتلوا، بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت وزارة الصحة العامة في اليمن، أمس الاثنين، مقتل وإصابة 144 يمنياً جراء المواجهات التي اندلعت بين قوات الحماية الرئاسية والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة عدن جنوب اليمن.

يذكر أن مواجهات عنيفة شهدتها عدن، يوم الأحد، بين قوات الحماية الرئاسية وقوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي على خلفية احتجاجات مطالبة بإسقاط الحكومة اليمنية.