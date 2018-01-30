الإعلان عن اضطراب جوي بأجواء السعودية (صور)

قال رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، علي الحربي، إن أجواء المملكة العربية السعودية تشهد، يوم الجمعة المقبل، اضطرابا جويا تتحسن معه معطيات هطول الأمطار، عبر نشوء سحب ممطرة.

ونشر الحربي — في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، أن هناك اندفاعًا علويّا جديدًا يتمركز نواحي قبرص يتقدم أكثر نحو المملكة، قد يرتفع مع هذا التقدم مؤشر الاضطراب الجوي، إلا أنه حتى الآن يبدو غير واضح من ناحية الحراك المداري الرطب. بحسب صحيفة "عاجل".

وأضاف الحربي: "مع يوم الجمعة وبحول الله يكون هناك اندفاع علوي جديد يتمركز نواحي قبرص يتقدم أكثر نحو المملكة قد يرتفع مع هذا التقدم مؤشر الاضطراب الجوي، إلا أنه حتى الآن يبدو غير واضح من ناحية الحراك المداري الرطب، لكن نأمل من الله أن يكون أفضل وتتحسن معطيات نشوء السحب الممطرة ونطاق الهطول".

مع يوم الجمعة وبحول الله يكون هناك اندفاع علوي جديد يتمركز نواحي قبرص يتقدم اكثر نحو المملكة قد يرتفع مع هذا التقدم مؤشر الاضطراب الجوي الا انه حتى الان يبدوا غير واضح من ناحية الحراك المداري الرطب لكن نأمل من الله ان يكون افضل وتتحسن معطيات نشوء السحب الممطرة ونطاق الهطول pic.twitter.com/fV2xiKtm3p — علي الحربي (@ALI_ALHARBI_9) January 30, 2018

وأشار الحربي: "الاضطراب الجوي والمتوقع بأمر الله لهذا اليوم ناتج عن تقدم موجات علوية من أصل أخدود جوي متمركز حول بحر قزوين تكمن الاستفادة منه للمناطق المتأثرة بنطاق التمدد السطحي المداري الجنوبي الرطب نواحي جنوب غرب المملكة سواحلها ومرتفعاتها وصولًا إلى مرتفعات منطقة مكة الجنوبية".

الاضطراب الجوي والمتوقع بامرالله لهذا اليوم ناتج عن تقدم موجات علوية من اصل اخدود جوي متمركز حول بحر قزوين تكمن الاستفادة منه للمناطق المتأثرة بنطاق التمدد السطحي المداري الجنوبي الرطب نواحي جنوب غرب المملكة سواحلها ومرتفعاتها وصولاً الى مرتفعات منطقة مكة الجنوبية pic.twitter.com/C952OxtK1n — علي الحربي (@ALI_ALHARBI_9) January 30, 2018

وبخصوص طقس اليوم، توقّع الحربي أن تتأثر المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مرتفعات مكة وخاصة الجنوبية منها بنشوء مزني ممطر خلال هذا اليوم، وأجواء ما بين غائمة وغائمة جزئي على السواحل الجنوبية الغربية والغربية، وأجزاء من منطقة الرياض قد تهطل منها بعض الأمطار المتفرقة، خاصة جنوب غرب منطقة الرياض.