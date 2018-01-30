مصدر محلي: مسلحو "الانتقالي الجنوبي" يسيطرون على معسكر "اللواء الرابع حماية رئاسية" في عدن

قال مصدر محلي من عدن إن مسلحي المجلس الانتقالي تمكنوا صباح اليوم الثلاثاء، من السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية التابع لحكومة هادي في دار سعد بعدن.

© AP Photo/ Hani Mohammed تجدد الاشتباكات في الجنوب اليمني بين الموالين للمجلس الانتقالي وقوات هادي

وأضاف المصدر، في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الثلاثاء، 30 يناير/ كانون الثاني، أن "المعسكر الرابع حماية رئاسية" هو آخر لواء ومعسكر يتبع حكومة بن دغر وحزب الإصلاح.

وتابع المصدر، أنه بسقوط هذا اللواء، أصبحت عدن اليوم تكاد تكون بالكامل تحت سيطرة مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي.

وكان "التحالف العربي بقيادة السعودية" قد أصدر بيانه الثاني، فجر اليوم الثلاثاء، دعا فيه كل الأطراف لضبط النفس ومنع التصعيد، إلا أن الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات حزب الإصلاح من جانب وقوات مسلحي المجلس الانتقالي لم تتوقف.