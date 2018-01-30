مصدر محلي: الحكومة اليمنية تغادر عدن عبر الزوارق البحرية

قال مصدر محلي في عدن، إن حكومة أحمد عبيد بن دغر، تم نقلها عبر الزوارق البحرية من عدن إلى ميناء الزيت بمدينة البريقة ومن ثم إلى مقر التحالف العربي هناك.

وأكد المصدر، في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الثلاثاء، 30 يناير/كانون الثاني، إن حكومة بن دغر، أن رئيس المجلس الانتقالي وجه القوات بعدم اقتحام معاشيق نظرا لوجود قوة من التحالف داخله.

وأضاف أن دول التحالف العربي بقيدة المملكة العربية السعودية، دعت أطراف الصراع في عدن إلى الحوار وضبط النفس.

وكما أكد أن قادة التحالف سيجتمعون اليوم بممثلين عن الانتقالي والحكومة وحزب الإصلاح للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة لوضع خطة للحل.

وكان "التحالف العربي" أصدر بياناً، فجر اليوم الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني، بشأن الأوضاع في مدينة عدن جنوبي اليمن.