"أنصار الله" يطلقون صاروخا باليستيا على مطار الملك خالد بالرياض

أطلقت جماعة أنصار الله صاروخاً باليستياً بعيد المدى على العاصمة السعودية الرياض.

صنعاء- سبوتنيك . وقال مصدر في الجيش اليمني الموالي لأنصار الله، لوكالة "سبوتنيك"، إن وحدة الصواريخ في الجماعة أطلقت اليوم الثلاثاء، صاروخاً باليستياً نوع بركان (H 2) على مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وكانت وكالة الأنباء اليمنية التابعة لأنصار الله، قالت إن القوة الصاروخية لأنصار الله أطلقت، فجر اليوم، صاروخاً باليستياً على مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وأوضح مصدر بالقوة الصاروخية، أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي نوع بركان H2 مطار الملك خالد الدولي، مؤكداً أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في الـ19 ديسمبر/ كانون الأول، إطلاق صاروخ باليستي استهدف قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض.

وكان المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أكد أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أطلقوا 83 صاروخا باليستيا استهدفت السعودية.