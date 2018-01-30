"أنصار الله" يطلقون صاروخا باليستيا على مطار الملك خالد بالرياض

وكانت وكالة الأنباء اليمنية التابعة لأنصار الله، قالت إن القوة الصاروخية لأنصار الله أطلقت، فجر اليوم، صاروخاً باليستياً على مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
وأوضح مصدر بالقوة الصاروخية، أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي نوع بركان H2 مطار الملك خالد الدولي، مؤكداً أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.
وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في الـ19 ديسمبر/ كانون الأول، إطلاق صاروخ باليستي استهدف قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض.
وكان المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أكد أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أطلقوا 83 صاروخا باليستيا استهدفت السعودية.
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