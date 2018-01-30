خطة "اليونيسيف" لإنقاذ أطفال ليبيا في 2018

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة "يونيسيف" إن 378 ألف طفل ليبي في حاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة خلال العام الجاري.

© REUTERS/ MUHAMMAD HAMED السراج: خصصنا 5 مليون دولار لمشروع دعم الاستقرار في ليبيا

وأضافت المنظمة أن المساعدات العاجلة تكلف مبلغا قدره 20 مليون دولار أمريكي، حسب موقع " يونيسيف ".

وقال عبد الرحمن غندور، الممثل الخاص لليونيسيف لدى ليبيا: "يعتبر عام 2018 عاما محوريا بالنسبة لليبيا، وخاصة للأطفال".

وتابع: "لهذا السبب، نسعى في اليونيسف للحصول على مبلغ 20 مليون دولار أمريكي لمساعدتنا على توسيع نطاق استجابتنا لتقديم مساعدة عاجلة للأطفال، فضلا عن تقديم الدعم على المدى الطويل للأطفال بغض النظر عن خلفيتهم أو جنسيتهم أو جنسهم أو عرقهم في جميع أنحاء البلاد".

وأكد غندور أن جميع الأطفال في ليبيا يستحقون فرصة لمستقبل أفضل.

هدا اليوم كان بين يومان

يوم تفجير امام المسجد و يوم تفجير الغام علي اطفال,في بنغازي pic.twitter.com/8rgqeTEZ61 — كفايه ليبيا (@kifaialibya) January 30, 2018

​وتقدر المنظمة الدولية أن 54 % من 170 ألف نازح من الأطفال، كما تعتبر ليبيا موطن لمئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين، بما أنها معبرا لأوروبا.

ويتعرض الأطفال الذين هم في حاجة ماسة إلى الحماية والرعاية في جميع أنحاء ليبيا، لخطر الإيذاء والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان وكذلك هم عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة ويفتقرون إلى أبسط الخدمات، حسب "يونيسيف".

​وتهدف اليونيسف في عام 2018 إلى العمل في ليبيا بالشراكة مع الوزارات التنفيذية والبلديات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الليبية لتحقيق عدد من الأهداف أبرزها، تطعيم 1.4 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين صفر و 6 سنوات ضد شلل الأطفال.

وتأمل المنظمة في توفير الدعم النفسي الاجتماعي لنحو 93،450 طفل، وتمکین 33،450 طفل في سن المدرسة من الالتحاق بالتعلیم الرسمي أو غیر النظامي، وتوفير مواد تعليمية أساسية لـ 000 80 طفل، وتقديم خدمات متخصصة لحماية الطفل إلى 1،500 طفل من المرتبطين بالنزاع المسلح.

​وفي عام 2017، تمكنت اليونيسيف من الوصول إلى الأطفال في جميع أنحاء البلد، وتوفير خدمات حماية الطفل والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي. وفي عام 2018، تهدف اليونيسف إلى مواصلة هذا العمل الداعم لخطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بالإضافة إلى استعادة تواجدها الكامل للموظفين والشركاء في ليبيا.