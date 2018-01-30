وزير الدفاع القطري: رئيس واحد يحل الأزمة الخليجية بمكالمة هاتفية

قال وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، إن هناك رئيسا واحدا باستطاعته حل الأزمة الخليجية بمكالمة هاتفية واحدة.

وأضاف العطية، في حوار مع مؤسسة هيريتيج الأمريكية: "أرى أن الوحيد القادر على حل مشكلة الخليج هو الرئيس ترامب، فأظن أنه يستطيع أن يحلها بمكالمة هاتفية واحدة؛ ولهذا نحن طالما حثثنا البيت الأبيض أن عليه أن يدعو الجميع إلى طاولة المفاوضات من أجل حل هذه القضية".

وأشار العطية إلى أنه "لا أحد يستفيد مما يجري في منطقة الخليج إلا المنظمات الإرهابية، فما يحدث يؤثر على كل عمليات مكافحة الإرهاب، أنا مطلع على كل العمليات وأشرف عليها، وأعرف أن هذه الفوضى تؤثر على محاربة الإرهاب، واليمن وسوريا كلها مشاكل يجب حلها، والولايات المتحدة قوة عظمى، ويجب عليها أن تلعب هذا الدور".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قررت مقاطعة قطر، في الخامس من يونيو/حزيران العام الماضي، واتهمتها بأنها تدعم الإرهاب، لكن قطر ترفض هذه الاتهامامت وتنفيها.