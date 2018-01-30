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    مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي

    اللجنة الدستورية التي ستشكل في سوتشي استشارية ولا يحق لها تعديل الدستور

    © Sputnik. Michael Voskresensky
    العالم العربي
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    الموضوع:
    مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي (56)
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    صرح عضو مجلس الشعب، مهند حاج علي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم خلال مؤتمر سوتشي تشكيل لجنة دستورية استشارية، مهمتها مناقشة الدستور السوري فقط دون تعديله، وذلك بسبب قيود يفرضها القانون السوري، الذي ينص على أن حق تعديل الدستور يعود للجنة مشكلة من رئاسة الجمهورية وبطلب من السيد الرئيس، أو لجنة مشكلة من مجلس الشعب وبموافقته.

    مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي
    © Sputnik. Michael Voskresensky
    بدء الحوار الوطني السوري في سوتشي وتشكيل هيئة رئاسة المؤتمر
    موسكو — سبوتنيك. وقال حاج علي لـ"سبوتنيك": "لن نقدم أية تنازلات حفاظا على دماء شهدائنا الأبرار الذين سقطوا دفاعا عن هذا البلد… نحن الآن في سوتشي سنشكل لجنة، هذه اللجنة هي اللجنة الدستورية، ستكون مهامها مناقشة الدستور السوري وليس تعديله. علينا أن نهتم أيضا بموضوع المصطلحات الذي تحاول السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تمريره لكي يختلط الأمر على الشعب السوري، مناقشة الدستور وليس تعديله، هل هذا الدستور يكفي، أم أننا بحاجة لتعديل بعض المواد، أم أننا بحاجة إلى تعديله بالكامل؟ ولكن توصيات هذه اللجنة تبقى استشارية فقط وغير ملزمة لأي طرف من الأطراف".

    وأضاف: "من يعدل الدستور في سوريا حسب القانون السوري، هما بندان، البند الأول، بلجنة مشكلة من رئاسة الجمهورية وبطلب من السيد الرئيس، والأمر الآخر، بلجنة مشكلة من مجلس الشعب ويوافق عليها مجلس الشعب، هذا من الناحية القانونية، ثم يعرض على استفتاء الشعب السوري".

    وتستضيف مدينة سوتشي الساحلية الروسية، لليوم الثاني على التوالي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار " السلام للشعب السوري"، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 1600 مشارك. ويشارك في تنظيم المؤتمر مع روسيا، إيران وتركيا بوصفهما دولتين ضامنتين لاتفاقات أستانا بشأن وقف إطلاق النار في سوريا".

    الموضوع:
    مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي (56)

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    بدء الحوار الوطني السوري في سوتشي وتشكيل هيئة رئاسة المؤتمر
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    الكلمات الدلالية:
    اللجنة الدستوية المشكلة في سوتشي, مؤتمر سوتشي للحوار السوري, الحكومة السورية, روسيا
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