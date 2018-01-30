واشنطن تعرب عن قلقها إزاء "الأحداث المميتة" في عدن

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني، عن قلقها إزاء الأحداث التي تشهدها محافظة عدن، خلال الأيام القليلة الماضية، وأسقطت عددا من القتلى والجرحى.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، "تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء التقارير عن وقوع اشتباكات مميتة في عدن".

كما دعت جميع الأطراف في اليمن إلى الامتناع عن التصعيد وإراقة الدماء، مضيفة "وندعو أيضا إلى الحوار بين جميع الأطراف في عدن للتوصل إلى حل سياسي".

الناطقة باسم الخارجية، هيذر نويرت: تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء التقارير عن وقوع اشتباكات مميتة في #عدن. وندعو جميع الأطراف في #اليمن إلى الامتناع عن التصعيد وإراقة الدماء. وندعو أيضا إلى الحوار بين جميع الأطراف في عدن للتوصل إلى حل سياسي. @StateDept @USEmbassyYemen — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) January 30, 2018

​وتابعت المتحدثة: "أن الشعب اليمني يواجه أزمة إنسانية خطيرة. كما أن الانقسامات الإضافية والعنف داخل اليمن لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناتهم"، مشيرة إلى أن الحوار السياسي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والوحدة والازدهار في اليمن.

نويرت: إن الشعب اليمني يواجه أزمة إنسانية خطيرة. إن الانقسامات الإضافية والعنف داخل #اليمن لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناتهم. ويمثل الحوار السياسي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والوحدة والازدهار في اليمن. @StateDept @USEmbassyYemen — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) January 30, 2018

​وكانت مدينة عدن قد شهدت، منذ الأحد الماضي، اشتباكات دامية بين مسلحي "المجلس الانتقالي الجنوبي" وقوات الجيش اليمني.