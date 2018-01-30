شهود عيان يروون تفاصيل مجزرة التحالف الدولي غربي العراق (فيديو)

أجرت وكالة "رابتلي" حوارا مع شهود عيان بخصوص قصف التحالف الدولي لعدد من المنازل في الساعات الأولى من يوم السبت، في ناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت، غربي الأنبار، والتي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 16 آخرين بجروح بينهم منتسبون بالقوات الأمنية.

Zohra Bensemra حصيلة مجزرة التحالف الدولي بحق مدنيين وأمنيين غربي العراق

وقال أحد الشهود العيان: "أول ما صارت الحادثة خابرتنا المرحومة التي كانت مصابة، وقالت أصبنا وزوجي استشهد، ألحقونا بسيارة إسعاف، واجينا من المجمع السكني برفقة العقيد سلام مدير الشرطة البغدادي والنقيب أحمد مدير استخبارات البغدادي والأستاذ شرحبيل مدير ناحية البغدادي، ولما وصلنا لمكان الحادث وجدنا غيث مستشهد وزوجته إصابتها خفيفة، وقام أستاذ شرحبيل والشهيد حيدر صادق والنقيب أحمد كريم برفعها وحطوها بالسيارة السودة واجه صاروخ بالسيارة واستشهد النقيب أحمد وحيدر صادق والمرأة المصابة، وبعد 15 ثانية بدأ رمي عشوائي على البيوت والعوائل وبعد 15 ثانية بالضبط انضرب الصاروخ الثاني بسيارة الحشد".

وقال شاهد آخر: "تفاجئنا ليلة أمس بدخول قوة غير معرفة إلى حي الشهداء في ناحية البغدادي ومداهمة دار الشيخ معدي ودار أبن عمه عفات، وقامت هذه القوة بقتل المنتسب غيث ناطق وشقيقه وزوجته، ولا يوجد لدينا خلاف مع القوات الأمنية وعمليات الجزيرة والفرقة السابعة ونحن مؤازرين قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم واللواء الركن نعمان، لكن بالوقت نفسه نطالب برحيل القوات الأمريكية لاستهتارها بدم الأبرياء ودم الأطفال".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية فتح تحقيق في حادث استهداف طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن لمسلحين تجمعوا دون التنسيق مع القوات المكلفة بمداهمة قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، في ناحية البغدادي غربي الأنبار.