إصابة قائد بارز من قوات الرئيس هادي في معارك مع مسلحي "أنصار الله"

أصيب قائد بارز في قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خلال معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. قال مصدر ميداني من جماعة "أنصار الله" لوكالة "سبوتنيك" إن "قائد اللواء 103 التابع للجيش اليمني العميد ذياب القبلي، أصيب اليوم الثلاثاء، خلال معارك في منطقة البقع بصعدة".

وأضاف المصدر أن عددا آخر من القوات الموالية لهادي "لقوا مصرعهم في هجوم للحوثيين في البقع".

وتقود السعودية التحالف، الذي يقوم منذ آذار/ مارس 2015، بعمليات ضد جماعة "أنصار الله"، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءا، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.