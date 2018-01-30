مفوضية الانتخابات العراقية تحذر من تأخر صرف الأموال لإجراء الانتخابات

حذر رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، رياض بدران، من أن تأخر صرف الأموال المخصصة لإجراء العملية الانتخابية يضع موعد الانتخابات البرلمانية في خطر.

بغداد — سبوتنيك. قال بدران في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "عدم توفير وإطلاق التخصيصات المالية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر 12 أيار/ مايو المقبل، سيدخل موعدها في خطر".

وأضاف بدران أن "المفوضية إذا لم تتسلم الأموال اللازمة في موعد أقصاه 5 شباط/ فبراير المقبل، سيشكل عائقا كبيرا ومؤثرا على جدول عمليات الانتخابات".

ودعا بدران الحكومة العراقية "للتدخل السريع بغرض إطلاق التخصيصات المالية، لكي تستمر المفوضية بإجراءاتها وفقا للجدول العملياتي المعد لإجراء الانتخابات".

وأوضح البيان أن "المفوضية خاطبت رسميا مجلس النواب والحكومة، بضرورة حل مشكلة صرف وإطلاق الأموال الخاصة بالعملية الانتخابية المقبلة".

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي أقر موعد الانتخابات التشريعية العراقية، وصادق عليه مجلس النواب وصدر مرسوم جمهوري، في 22 كانون الثاني/ يناير الجاري، بإجرائها في 12 أيار/ مايو المقبل.

كان عضو مجلس المفوضين الناطق الرسمي باسم المفوضية كريم التميمي قال أمس، الإثنين، إن "موازنة الانتخابات وفق قانون الانتخابات يفترض أن تصل إلى المفوضية خلال 15 يوما من تاريخ إقرار القانون"، مؤكدا أن "الأموال لم تصل إلى المفوضية إلى الآن، على الرغم من المفاتحات واللقاءات الرسمية مع مجلس النواب والحكومة".