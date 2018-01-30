حكومة بن دغر لا تزال محاصرة في القصر الرئاسي ووساطة لمغادرتها إلى الرياض

قال مصدر لـ"سبوتنيك" إن حكومة بن دغر لا تزال محاصرة في القصر الرئاسي في المعاشيق بعدن وهناك وساطة محلية لمغادرتها إلى الرياض.

© AFP 2018/ Saleh Al-Obeidi عسكري يمني: مستمرون في الاحتجاج السلمي حتى إسقاط بن دغر

صنعاء — سبوتنيك. وأحكمت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرتها على أحياء مدينة عدن جنوبي اليمن بالكامل بعد معارك مع قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، فيما لا تزال حكومة أحمد عبيد بن دغر محاصرة بالقصر الرئاسي في المعاشيق.

وقال مصدر عسكري في عدن، لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الثلاثاء، إن "قوات الحزام الأمني المشكلة مؤخراً والمدعومة من الإمارات العربية المتحدة، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، أحكمت سيطرتها على معسكرات الحماية الرئاسية في عدن بالكامل، وبسطت سيطرتها على جميع الأحياء السكنية، والمقار الحكومية، ونشرت مسلحيها في الشوارع لحفظ الأمن"، مشيراً إلى أن حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر لا تزال محاصرة في القصر الرئاسي بالمعاشيق، وأن هناك وساطة محلية لمغادرتها إلى الرياض.

وقال مصدر محلي في المحافظة لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوة تابعة للقيادي السلفي في جبهة الساحل الغربي حمدي شكري تسلمت معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية في منطقة اللحوم شمالي عدن، كما تستعد قوات أخرى تتبع لؤي الزامكي وعبدالرحمن اللحجي لتسلم معسكر جبل حديد التابع للواء الثالث حماية رئاسية خلال الساعات المقبلة".