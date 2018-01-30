العبادي يعلن بدء "محاربة الفساد"

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء ناقش ملفات مكافحة الفساد وإجراء الانتخابات في موعدها وعطاءات الشركات المتقدمة لمشروع ماء البصرة.

كشف العبادي في مؤتمره الأسبوعي، الذي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "شركات عالمية معروفة تتسابق للمشاركة في مؤتمر الكويت الذي سيعقد في الثاني عشر من شباط المقبل".

ودعا العبادي المواطنين للتعاون مع وزارة الكهرباء لضمان تقديم أفضل الخدمات، في الوقت الذي أكد فيه حرص الحكومة على دفع رواتب موظفي إقليم كردستان.

كما أكد العبادي أن التحقيق مستمر بحادثة البغدادي في الأنبار، مشيرا إلى أن الجهد الاستخباري جار لملاحقة الإرهابيين.

وقال إن "التحقيق في حادثة البغدادي ما زال جاريا"، منوها إلى أن "الحرب على الإرهاب كلفت العراق نفقات مالية كبيرة".

وأشار إلى أن القوات العراقية تسيطر على الشريط الحدودي المتمد مع سوريا بالكامل، مضيفا أن هناك تعاونا كبيرا بين العراق والشرطة الدولية لمطاردة الإرهابيين.

وجدد رئيس الوزراء تأكيد الحكومة توفير الأجواء الملائمة لعودة النازحين إلى ديارهم المحررة من عصابات "داعش" الإرهابية.