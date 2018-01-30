الحكومة العراقية تصوت على توفير المخصصات المالية لإجراء الانتخابات

وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن "المجلس وافق على تخصيص هذه الأموال، وستجرى عملية التخصيص خلال الأسبوع المقبل".
يذكر أن مفوضية الانتخابات حذرت في بيان في وقت سابق من اليوم، من تأخر صرف الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية، وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية رياض بدران إن "المفوضية إذا لم تتسلم الأموال اللازمة في موعد أقصاه 5 شباط/ فبراير المقبل، سيشكل عائقا كبيرا ومؤثرا على جدول عمليات الانتخابات".
ويذكر أيضا أن مجلس الوزراء العراقي أقر موعد الانتخابات التشريعية العراقية، وصادق عليه مجلس النواب وصدر مرسوم جمهوري في 22 كانون الثاني/ يناير الجاري، بإجرائها في 12 أيار/ مايو المقبل.
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