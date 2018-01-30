الحكومة العراقية تصوت على توفير المخصصات المالية لإجراء الانتخابات

صوت مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء على توفير المخصصات المالية التي طلبتها المفوضية المستقلة للانتخابات، لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في أيار/ مايو المقبل.

© REUTERS/ AZAD LASHKARI انفراج في الأزمة واتفاق بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان

القاهرة — سبوتنيك . ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن "مجلس الوزراء ناقش توفير البيئة الصحيحة للانتخابات وحل الإشكالات العالقة بتمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جراء عدم إقرار الموازنة المالية، وصوّت المجلس على توفير التخصيصات المالية التي طلبتها".

وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن "المجلس وافق على تخصيص هذه الأموال، وستجرى عملية التخصيص خلال الأسبوع المقبل".

يذكر أن مفوضية الانتخابات حذرت في بيان في وقت سابق من اليوم، من تأخر صرف الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية، وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية رياض بدران إن "المفوضية إذا لم تتسلم الأموال اللازمة في موعد أقصاه 5 شباط/ فبراير المقبل، سيشكل عائقا كبيرا ومؤثرا على جدول عمليات الانتخابات".

ويذكر أيضا أن مجلس الوزراء العراقي أقر موعد الانتخابات التشريعية العراقية، وصادق عليه مجلس النواب وصدر مرسوم جمهوري في 22 كانون الثاني/ يناير الجاري، بإجرائها في 12 أيار/ مايو المقبل.